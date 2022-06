Αθλητικά

UEFA – Champions league: Ένας όμιλος με 36 ομάδες!

Η UEFA σκοπεύει να αλλάξει ριζικά τις διάσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της, ξεκινώντας από το Champions League της σεζόν 2024-25.

Η UEFA ετοιμάζεται να επανασχεδιάσει τις πιο διάσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της. Το ευρωπαϊκό όργανο διοίκησης του ποδοσφαίρου ξεκίνησε ένα «Αίτημα για πληροφορίες», προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία που οδηγεί στον διορισμό δημιουργικών φορέων που θα αναπτύξουν μια νέα ταυτότητα επωνυμίας για τα Κύπελλά του, κατά τον τριετή κύκλο 2024-2027.

Η Συνομοσπονδία ουσιαστικά αναζητά φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μια νέα οπτική ταυτότητα για το UEFA Champions League, το UEFA Europa League και το UEFA Europa Conference League. Η καινοτομία συμπίπτει επίσης με το λανσάρισμα του νέου Champions League -θα διοργανώνεται σε ενιαίο όμιλο, με 36 ομάδες- που θα «γεννηθεί» τη σεζόν 2024-25.

Τα πρακτορεία θα είναι υπεύθυνα για την εννοιολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία και την παράδοση μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας επωνυμίας και την ανάπτυξη διαφόρων πακέτων σχετικά με τηλεοπτικές εκπομπές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκλειστικές εφαρμογές της UEFA.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απαντήσουν στο έγγραφο της UEFA έως το απόγευμα (18:00) της 27ης Ιουνίου. Στη συνέχεια, η UEFA θα στείλει ένα αίτημα για πρόταση στα επιλεγμένα μέρη, στις 14 Σεπτεμβρίου. Η φάση RFP αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Νοεμβρίου. Σε εκείνο το σημείο, η UEFA θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα ενημερώσει τους πλειοδότες για το θετικό αποτέλεσμα της πρότασης στις 30 Ιανουαρίου 2023.

Η Συνομοσπονδία - η οποία ενημερώνει την ταυτότητα της επωνυμίας των διοργανώσεων της στην αρχή κάθε κύκλου δικαιωμάτων - δήλωσε ότι δεν αναζητά συνδυασμένες προτάσεις για δύο ή περισσότερες διοργανώσεις σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ξεχωριστές προτάσεις για κάθε διαγωνισμό.

