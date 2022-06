Πολιτική

Αβραμόπουλος: Ο Πούτιν θα έχει κακό τέλος

Πως σχολίασε τα ελληνοτουρκικά και τις προσωπικές επιθέσεις του Ερντογάν στον Μητσοτάκη.

Τις θέσεις του για τις εξελίξεις με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας ανέπτυξε ο πρώην επίτροπος στην ΕΕ για θέματα Μετανάστευσης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο 10ο Regional Growth Conference στην Πάτρα.

Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς είχαν σταλεί τα σήματα μετά τα όσα συνέβησαν στην Κριμαία.

Για τον Ρώσο πρόεδρο χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα λέγοντας ότι οι ευρωπαίοι γνώριζαν πως είναι ένας σκληρό δικτάτορας για τον οποίο εκτίμησε ότι θα έχει ένα κακό τέλος.

“Δεν είμαι αισιόδοξος, είναι αποφασισμένος να πάει ως το τέλος” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε ότι “ο Πούτιν ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος και έφτιαξε έναν πυρήνα στο μετασοβιετικό κράτος”.

Για την στάση της Ελλάδας εξήγησε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση με έντιμο και καθαρό τρόπο. Για την συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την ανησυχία του και πρόσθεσε ότι ήταν λάθος του να προχωρήσει σε προσωπικές επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

