Μπομπ Μενέντεζ: Πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι ικανός να παρέμβει, αλλά όταν πρόκειται για σύγκρουση τότε θα είναι αργά, δηλώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ποια μηνύματα στέλνει στην Άγκυρα.

Του Θανάση Τσίτσα

«Πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και να καταστήσουμε σαφές ποιος είναι ο επιτιθέμενος» δήλωσε στην REAL NEWS και ΑΝΤ1 o πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπόμπ Μενέντεζ. Ο γερουσιαστής του Νιού Τζέρσει εκτίμησε παράλληλα ότι σε περίπτωση θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο «ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι ικανός να παρέμβει, αλλά όταν πρόκειται για σύγκρουση τότε θα είναι αργά».



Η συνέντευξη με τον γερουσιαστή Μενέντεζ έγινε στο περιθώριο της παρέλασης στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης για την 201η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας,και στο καθιερωμένο επίσημο δείπνο (Greek Independence Gala), όπου ήταν και κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Ο Αμερικανός γερουσιαστής στην ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον σύγχρονο ηγετικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας: «Ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο, προωθώντας την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειου, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αεροπορικές παραβιάσεις της Τουρκίας ενώ έκανε ειδική αναφορά έκανε στην ομιλία του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, λέγοντας: «Πριν από δυο εβδομάδες, ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε ενώπιον του Κογκρέσου. Νομίζω ότι κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πάρει περισσότερα χειροκροτήματα απ’ ό,τι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι υπερήφανος για τη διακομματική διακήρυξη που τον καλωσόρισε».



H Toυρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις και με μια κλικακούμενη επιθετική ρητορική. Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο;



“Ένας από τους πολλούς λόγους που πιστεύουμε ότι οι τουρκικές υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο δεν είναι μόνο προκλητικές, αλλά και επικίνδυνες γιατί η Ελλάδα, όπως κάθε άλλη χώρα, έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά της ύδατα, και έχει δείξει μεγάλη εγκράτεια. Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαι αντίθετος στο να πουληθούν στην Τουρκία πιο προηγμένα F-16, καθώς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λειτουργεί ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και να μην σέβεται τον γείτονά της, στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα, (με ένα τρόπο που αναγνωρίζει τη διεθνή τάξη), επομένως πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό”.



Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν σε περίπτωση θερμού επεισοδίου;



“Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι πολύ ικανός να παρέμβει, αλλά όταν πρόκειται για σύγκρουση είναι ήδη πολύ αργά. Πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ποιος είναι ο επιτιθέμενος εδώ. Μερικές φορές το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητά και από τις δύο πλευρές να ηρεμήσουν. Εάν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει συνεχώς στον εναέριο χώρο σας, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει στα χωρικά σας ύδατα, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που μιλά απειλητικά, τότε είναι ξεκάθαρο. Δεν καλούνται και οι δύο πλευρές, καλείται η πλευρά που δρα με αυτό τον τρόπο και σε αυτήν την περίπτωση είναι η Τουρκία».



Μέχρι σήμερα Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Κογκρέσο έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και στάση στην ελληνοτουρκική διένεξη.

«Αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα όπου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει διαφορετική άποψη από το Κογκρέσο, αλλά το Κογκρέσο έχει έναν ισχυρό λόγο επειδή το Κογκρέσο είναι αυτό που τελικά εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και για την εξωτερική βοήθεια, το Κογκρέσο είναι που τελικά καθορίζει τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού και όσον αφορά την έγκρισή τους αυτή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, στην οποία είχα το προνόμιο να προεδρεύω, που έχει δικαιοδοσία για τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικου. Ναι, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μερικές φορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η τελική».



Υπάρχει μια αίσθηση ότι οι ΗΠΑ για τα δικά τους συμφέροντα κρατούν μια στάση Πόντιου Πιλάτου στα ελληνοτουρκικά γιατί στόχος τους είναι οι δύο πλευρές να καθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάτι που θα θα είναι μια αρνητική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα.

«Αυτή μπορεί να είναι η άποψη ορισμένων. Αν ήμασταν ουδέτεροι, δεν θα είχαμε υπογράψει μια μεγάλη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας που διευρύνει το αμερικανικό αποτύπωμα ασφαλείας στην Ελλάδα. Η Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα,ι η συνέχιση της επέκτασης της βάσης της Σούδας,μια σειρά από στρατιωτικές δεσμεύσεις και προετοιμασίες, η πώληση στρατιωτικών όπλων καθώς και η νομοθεσία που εμβαθύνει τη σχέση μας και μιλάει για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είδα τον Ερντογάν να καλείται στο Κογκρέσο για να δώσει μια ομιλία, είδα τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι μια δήλωση εξαιρετικής σχέσης που έχουμε, η πιο στενή, καλύτερη και βαθύτερη σχέση που είχαμε εδώ και πολλά χρόνια»

