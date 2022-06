Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Δύσκολη κλήρωση στο Halle Open

Δύσκολος ο «δρόμος» του Στέφανου Τσιτσιπά στο Χάλε, πριν το Wimbledon. Ποιον θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας τενίστας στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Αρκετά και δύσκολα... εμπόδια καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά που ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χάλε, με την επωνυμία "Terra Wortmann Open".

Η κλήρωση στο 500άρι τουρνουά της γερμανικής πόλης, η οποία διεξήχθη ένα 24ωρο μετά τον αποκλεισμό του Έλληνα πρωταθλητή στους προημιτελικούς του Boss Open της Στουτγκάρδης από τον Άντι Μάρεϊ, δεν ήταν ευνοϊκή για τον 23χρονο τενίστα.

Στη δεύτερη συμμετοχή του στο τουρνουά του Χάλε (την πρώτη είχε αποκλειστεί στην φάση των "16" από τον Αμερικανό Ντένις Κούντλα το 2018), ο Τσιτσιπάς (νο2 του ταμπλό) θα ξεκινήσει απέναντι στο Γάλλ, Μπενζαμέν Μπονζί στον 1ο γύρο, ενώ εφόσον προκριθεί είναι πολύ πιθανό να βρει στην επόμενη φάση το Νικ Κύργιο. Ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός έλαβε wild card από τους διοργανωτές και στην πρεμιέρα του θ΄ αντιμετωπίσει το Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Ο νικητής του -θεωρητικά πάντα- ζευγαριού, Τσιτσιπάς-Κύργιος, θα παίξει στη συνέχεια πιθανότατα με τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, στην προημιτελική φάση του τουρνουά. Επίσης, οι Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ και Χούμπερτ Χούρκατς είναι οι άλλοι δύο τενίστες του Top-8 που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό και πιθανότατα θα δημιουργήσουν τον έτερο προημιτελικό.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, το νο1, Ντανιίλ Μεντβέντεφ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Νταβίντ Γκοφάν, ενώ πιθανότερος αντίπαλός του στον επόμενο γύρο θα είναι ο Γιάν Λέναρντ Στρουφ.

