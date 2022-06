Κόσμος

Ατύχημα - σοκ σε λούνα παρκ - Τραυματίστηκαν παιδιά (βίντεο)

Παραλίγο τραγωδία σε λούνα πάρκ στην Τουρκία. Έσπασε "ιπτάμενο" παιχνίδι και τραυματίστηκαν παιδιά. Οι σκηνές τρόμου έχουν καταγραφεί σε βίντεο.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα που παραλίγο να αποβεί μοιραίο σημειώθηκε σε λούνα παρκ της Τουρκίας, όταν έσπασε «ιπτάμενο» παιχνίδι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία παιδάκια. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αττάλεια, με τις σκηνές τρόμου να έχουν καταγραφεί σε βίντεο.

Το χρονικό

Το ατύχημα στην πόλη Αττάλεια της Τουρκίας σημειώθηκε όταν κάποια παιδάκια ανέβηκαν σε ένα «ιπτάμενο» παιχνίδι του λούνα παρκ και ο κεντρικός άξονας του… έσπασε.

Τα παιδιά διασκεδάζουν ανέμελα στο «ιπτάμενο» παιχνίδι. Κάποια στιγμή, ενώ τα παιδιά βρίσκονται στον αέρα, σπάει ο κεντρικός άξονας του παιχνιδιού και οι καρέκλες του βρέθηκαν λίγα μέτρα πιο πέρα.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι τραυματίστηκαν τρία παιδιά, τα οποία είναι ωστόσο καλά στην υγεία τους

Δείτε το βίντεο

Antalya’daki bir lunapark, cocuklar?n bindigi eglence aletinin halat?n?n kopmas? nedeniyle adeta korku park?na dondu.

??O anlar saniye saniye cep telefonuna yans?d?.

??Yaralanan 3 cocugun sagl?k durumlar?n?n iyi oldugu ogrenildi. https://t.co/EHT4e80tei

