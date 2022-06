Κόσμος

Τροχαίο στην Τουρκία: Σκοτώθηκαν ενώ πήγαιναν σε γάμο

Ανείπωτη τραγωδία στην Τουρκία. Τροχαίο πριν από γάμο με 8 νεκρούς και10 τραυματίες.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν στη δυτική Τουρκία σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα βυτιοφόρο και ένα λεωφορειάκι που μετέφερε καλεσμένους ενός γάμου, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιβάτες του μικρού λεωφορείου, που αναχώρησε από το Ντουρσούνμπεϊ (Παλάτι) στη δυτική Τουρκία, πήγαιναν σε γάμο στο Μπαλίκεσιρ, μια απόσταση σχεδόν 80 χλμ, όταν τα δύο οχήματα προσέκρουσαν μετωπικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

