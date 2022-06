Αθλητικά

Βέροια – Λαμία: Μεγάλο βήμα παραμονής!

Οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν στο πρώτο και στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήραν την νίκη από τους γηπεδούχους που είχαν ισοφαρίσει προσωρινά.

Αποφασιστικό βήμα παραμονής στη Super League έκανε η Λαμία, νικώντας 2-1 εκτός έδρας τη Βέροια, στον πρώτο αγώνα των μπαράζ ανόδου/παραμονής στη μεγάλη κατηγορία. Ο Μπεχαράνο στο 7΄ και ο Μανούσος στο 81΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, που πλέον καλούνται να «σφραγίσουν» τη θέση τους στα «σαλόνια» στη ρεβάνς του επόμενου Σαββάτου (18/6), στο γήπεδο «Αθανάσιος Διάκος». Ο Πασάς στο 77΄ ισοφάρισε προσωρινά για τη «βασίλισσα του βορρά», που βάσει αγωνιστικής εικόνας άξιζε κάτι παραπάνω από την αποψινή αναμέτρηση.

Το ματς ξεκίνησε με γρήγορο γκολ για τη Λαμία, μόλις στο 7ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Τιρόνε από πλάγια αριστερά, η μπάλα πέρασε απ΄όλους και έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Μπεχαράνο, που με κοντινή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο. Για να μετρήσει το γκολ, βέβαια, χρειάστηκαν περίπου τρία λεπτά... αγωνίας, καθώς ελέγχθηκε από το VAR για πιθανό οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 20΄ ο Κάτσε έβγαλε τον Μούργο τετ-α-τετ με τον Σαράνοφ, όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο και ο Σέρβος τερματοφύλακας μπλόκαρε εύκολα τη μπάλα. Στο 24΄ ο Μπεχαράνο πλησίασε σε δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως αυτή τη φορά η κεφαλιά του (ξανά από σέντρα του Τιρόνε) έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Βέροια απείλησε εκ νέου στο 40΄, όταν ο Σαράνοφ απέκρουσε το σουτ του Πεταυράκη μέσα από την περιοχή, αλλά και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Σαράνοφ να λέει ξανά «όχι», αυτή τη φορά στον Γιακουμάκη.

Η μακεδονική ομάδα συνέχισε να πιέζει και στο β΄ ημίχρονο, αλλά η κεφαλιά του Φοφανά στο 48΄ και το δυνατό σουτ του Κάτσε στο 59΄ δεν βρήκαν στόχο. Τελικά, η Βέροια βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 77΄, με τον μόνιμο σκόρερ της, Γιάννη Πασά, που εκμεταλλεύθηκε την πίεση του Γιακουμάκη στο Σαράνοφ, έγινε αποδέκτης της διεκδικούμενης μπάλας και σκόραρε σχεδόν σε κενό τέρμα. Η χαρά των γηπεδούχων, όμως, κράτησε μόνο τέσσερα λεπτά, καθώς στο 81΄ ο Μανούσος εκμεταλλεύθηκε ασίστ του Καραμάνου και με ωραίο τελείωμα χάρισε στη Λαμία την πολύτιμη νίκη. Στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 96΄, η Βέροια παραλίγο να ισοφαρίσει με... καραμπόλα, καθώς από προσπάθεια του Μαρτίνεθ να απομακρύνει η μπάλα κόντραρε στον Πασά και πέρασε... βασανιστικά δίπλα από την εστία του Σαράνοφ.

Διαιτητής: Αγκάγεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Κίτρινες: Δημόπουλος - Τζανδάρης

ΒΕΡΟΙΑ (Παύλος Δερμιτζάκης): Παπαδόπουλος, Πεταυράκης, Μαραγκός, Δημόπουλος, Μπουκουβάλας, Γαβριηλίδης (77΄ Μπλέτσας), Κάτσε (81΄ Οικονόμου), Φοφανά (60΄ Κουατένγκ), Μούργος (81΄ Καπνίδης), Πασάς, Γιακουμάκης

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Σιμόν, Μαρτίνεθ, Τζανδάρης (57΄ Νούνιες), Μπεχαράνο (70΄ Γκέντσογλου), Τιρόνε (46΄ Ρόμανιτς), Μανούσος (88΄ Προβυδάκης), Καραμάνος

