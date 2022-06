Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: δεύτερο κρούσμα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ΕΔΟΥ για το δεύτερο περιστατικό που εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Πως εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς.

Το δεύτερο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων επιβεβαιώθηκε στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ,

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

"Σημερα 11/06 πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ, έλεγχος δείγματος ασθενούς με κλινική εικόνα συμβατή με ευλογιά των πιθήκων, για είδη non-variola orthopox ιών, στα οποία συγκαταλέγεται και ο ιός της ευλογίας των πιθήκων και ήταν θετικός.

Πρόκειται για το δεύτερο εισαγόμενο περιστατικό της νόσου στη χώρα μας και αφορά σε ασθενή 47 ετών με πρόσφατο ταξίδι στην Ισπανία.

Γενετικό υλικό θα σταλεί στο εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για την ταυτοποίηση του είδους non Variola ORTHOPOX και την περαιτέρω φυλογενετικη ανάλυση.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση, σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός, καθώς η νόσηση είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη και το νόσημα χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά μεταδοτικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας περιστατικό της νόσου με εγχώρια μετάδοση.

Εφεξής η ενημέρωση σχετικά με τα περιστατικά ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα, θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Πέμπτη".

Ειδήσεις σήμερα:

Λουτράκι: πέθανε παιδί 5 ετών... στην “αγκαλιά” της μητέρα του

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Ο συγκλονιστικός βίος και η πρώτη μεταμόσχευση σε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο “θέρισε” 43χρονο πεζό