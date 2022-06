Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Καθάρισε… με το καλημέρα

Οι Πειραιώτες πήραν διψήφια διαφορά από τα πρώτα λεπτά και δεν επέτρεψαν ποτέ στους «πράσινους» που το πάλεψαν...να επιστρέψουν.

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε με το... καλημέρα τον τίτλο του φαβορί που έχει για την κατάκτηση του τίτλου στην Basket League, επικρατώντας πολύ εύκολα στο ΣΕΦ του Παναθηναϊκού με 74-61 στον πρώτο τελικό των play off.

Οι «αιώνιοι» αντίπαλοι θα συναντηθούν για δεύτερη φορά την ερχόμενη Τρίτη (14/06, 21:00) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Τα δεκάλεπτα: 23-4, 38-20 55-38, 74-61

Mε double double (14π., 10ρ.), ο Μουσταφά Φαλ «υπέγραψε» την... πτώση του Παναθηναϊκού, με 74-61, στην έδρα του Ολυμπιακού, στον 1ο τελικό των «αιωνίων», στα πλέι οφ της Basket League, όπως μεταφράζεται εξάλλου το επίθετό του από τ’ αγγλικά. Ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού σκέπασε τα καλάθια στο ΣΕΦ, με τον ψηλό του Παναθηναϊκού, Γιώργο Παπαγιάννη να μένει μακριά από τον καλό εαυτό του, για να αποτελέσει «ερυθρόλευκο μονόλογο» το Game 1.

Συμπαγής η «ερυθρόλευκη» άμυνα, την ώρα που η επίθεσή του Ολυμπιακού πάντως δεν ήταν ό,τι καλύτερο, άφησε άποντο τον Νεμάνια Νέντοβιτς για τρία δεκάλεπτα με τη διαφορά να εκτοξεύεται και στους +23 πόντους, στην μέγιστη τιμή της, 48-25.

Double double σημείωσε και ο Σάσα Βεζένκοφ (12π., 10ρ.), ενώ 16 πόντους με 4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα ήταν η συνεισφορά του ηγέτη του Ολυμπιακού, Κώστα Σλούκα.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου που αγωνίστηκε παρά τη μικρο-επέμβαση στον μηρό μετά τον τραυματισμό του στο Game 4 με τη Λάρισα, πέτυχε 13 πόντους, όσους και ο Οκάρο Ουάιτ, ενώ double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ σημείωσε ο Τζέρεμι Έβανς.

Τραυματίστηκε ο ΜακΚίσικ, βγήκε κουτσαίνοντας από το παρκέ και έκτοτε κάθισε στον πάγκο, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε να τον προφυλάξει.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Πουρσανίδης Γ., Πιτσίλκας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 6 (1), Φαλ 14, Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου 8 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 7 (1), Σλούκας 16 (4), Μάρτιν 4, Πρίντεζης, Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 5

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Σίβα 5 (1), Παπαγιάννης 6, Παπαπέτρου 13 (3), Κασελάκης 2, Νέντοβιτς 9 (1), Μέικον, Μποχωρίδης, Ουάιτ 13 (3), Έβανς 11 (2), Σαντ-Ροος 2

