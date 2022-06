Κόσμος

Περού: Κατάσχεση 2,2 τόνων κοκαΐνης

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτίο με σπαράγγια. Ποιος ήταν ο προορισμός της κοκαϊνης

Η περουβιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε 2,2 τόνους κοκαΐνης, που προορίζονταν για την Ολλανδία. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτίο με σπαράγγια.

Συνελήφθησαν επτά Περουβιανοί και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος δύο Αλβανών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Κατασχέσαμε 2,2 τόνους κοκαΐνης, που επρόκειτο να μεταφερθούν με πλοίο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας» από το λιμάνι του Καγιάο, κοντά στη Λίμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο συνταγματάρχης Σέζαρ Ετσεβερία, επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών του Περού.

Όπως τόνισε, επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται να είναι οι δύο Αλβανοί. «Πρόκειται για δίκτυο με συνδέσμους στην Κολομβία, τον Ισημερινό και την Αλβανία», είπε ο Ετσεβερία στους δημοσιογράφους.

Από την αρχή του έτους, η περουβιανή αστυνομία έχει κατασχέσει περίπου 35 τόνους ναρκωτικών.

Το Περού συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης, με περίπου 400 τόνους ετησίως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

