Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης. Τι ανέφεραν Τσούκαλης, Μπαλάσκας και Γώγος για τις έρευνες για τα παδιά.

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον επιστημόνων από όλα τα πεδία αλλά και της κοινής γνώμης για την υπόθεση του θανάτου των τριιών παιδιών.

Η πολύκροτη αυτή υπόθεση της Πάτρας αλλά και οι εξελίξεις σε αυτή συζητήθηκαν το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης ανέφερε πως "έχουμε ισχυρή απόδειξη, έχουν αποκλειστεί γονιδιακές και παθολογικές αιτίες για το τρίτο παιδί στο οποίο βρέθηκε η κεταμίνη' και συμπλήρωσε για τους ισχυριισμούς της κατηγορουμένης για ιατρικό λάθος 'το παιδί είχε λάβει τη θανατηφόρα αυτή δόση κεταμίνης, ήταν σε προθανάτια κατάσταση και οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν".

Ενώ για τους θανάτους των άλλων τριών παιδιών "στην έρευνα παίζει ρόλο η επαναξιολόγηση των τοξικολογικών εξετάσεων, δεν γίνεται ναν δοθεί λύση στην υπόθεση απλά και μόνο με φωτογραφίες που διαρρεόυν δημόσια".

Ο ισιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης αναφερόμενος και αυτός στην υπόθεση "η υπόθεση έχει ακόμη 2-3 επεισόδια, είναι μία δύσκολη υπόθεση, η Πισπιρίγκου δεν πρόκειται να ομολογήσει, όμως ίσως η ρήξη του ζευγαριού να ρίξει φως".

Ο Σταύρος Μπαλάσκας από την πλευρά του δήλωσε πως "οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, η κ. Πισπιρίγκου αν είναι αθώα ας το αποδείξει".

Τέλος, ο δικηγόρος κ.Γώγος μιλώντας για τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί με την κατηγορουμένη "πρώτα έγινε η σύλληψη της δράστιδας και έπειτα μπήκαμε στην αναζήτηση στοιχείων, ακόμα έχουμε μόνο ενδείξεις" και συμπλήρωσε για την πιθανότητα αποφυλάκισης της Πισπιρίγκου "δεν υπάρχει εγκληματικό μοτίβο, δεν θα ήταν απίθανο στη δίκη που θα γίνει με ενόρκους να δούμε κάτι τέτοιο, λόγω έλλειψης αποδείξεων".

