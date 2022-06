Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - Παγώνη: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να κολλήσουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαιώθηκε το δεύτερο κρούσμα στην Ελλάδα. Τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουμε.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» για το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, που αφορά έναν άνδρα ηλικίας 47 ετών με πρόσφατο ταξίδι στην Ισπανία.

Όπως διαβεβαίωσε η κ. Παγώνη «δεν υπάρχει ανησυχία, είναι μία ιογενής λοίμωξη» και τόνισε ότι «δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός».

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ συστήνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν είμαστε σε επαφή με κρούσματα, ειδικά όταν έχουν εξανθήματα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά κ. Παγώνη πιο ευάλωτοι να κολλήσουν είναι τα παιδιά και οι έγκυες.

Στα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι γνωστές αρχές υγιεινής, σχολαστικό πλύσιμο χεριών καθώς και εφαρμογή ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό

Σχολές Γονέων από το ΕΚΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής

Κακοκαιρία “Genesis”: τοπικές βροχές και βοριάδες την Κυριακή