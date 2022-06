Κοινωνία

Θάσος: Σύλληψη πλοιάρχου για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλοίο μετέφερε υπεράριθμους επιβάτες. Χειροπέδες στον πλοίαρχος.Η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Για επιβίβαση υπεράριθμων επιβατών συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο λιμάνι της Θάσου ο πλοίαρχος του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου "Πρωτοπόρος VI".

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από καταμέτρηση επιβατών, κατά τον απόπλου του πλοίου από το λιμάνι της Κεραμωτής, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 463 επιβάτες, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των 311, βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου ασφάλειας.

Την προανάκριση διενήργησε η Λιμενική Αρχή Θάσου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων - Παγώνη: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να κολλήσουν (βίντεο)

Σχολές Γονέων από το ΕΚΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής

Κακοκαιρία “Genesis”: τοπικές βροχές και βοριάδες την Κυριακή