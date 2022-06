Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: H συμμετοχή σε φάρμακα για όσους εγγραφούν

Τι αλλάζει με τον προσωπικό γιατρό. Ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής. Ποιοι μπορεί να είναι προσωπικοί γιατροί; Όσα πρέπει να γνωρίζεται.

Σε πορεία υλοποίησης εισέρχεται το νέο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αιχμή τον προσωπικό γιατρό, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες, του προγράμματος «Γιατρός για όλους». Βασικός πυλώνας είναι η δωρεάν απόκτηση προσωπικού γιατρού ο οποίος θα λειτουργεί ως σύμβουλος για όλα τα θέματα υγείας.

Αρχικά θα ξεκινήσουν οι εγγραφές των γιατρών στο νέο σύστημα και θα ακολουθήσουν οι εγγραφές των πολιτών στον προσωπικό γιατρό, που θα γίνουν σε βάθος εξαμήνου, με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κινήτρων για τους πολίτες ώστε να επιλέγουν την εγγραφή.

Ειδικότερα, όσοι θα κινούνται μέσω του συστήματος του προσωπικού γιατρού θα έχουν μειωμένη συμμετοχή σε φάρμακα και υπηρεσίες, ενώ όσοι δεν εγγραφούν στο σύστημα και λαμβάνουν συνταγές και παραπεμπτικά εκτός του προσωπικού τους γιατρού θα έχουν αυξημένη συμμετοχή.

Φιλοδοξία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας είναι μέχρι τα τέλη του χρόνου να πάμε στον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών εγγεγραμμένων, «που τα οφέλη θα είναι πάρα πολύ μεγάλα για τη δημόσια υγεία. Είναι πολύ σημαντικό από νωρίς ο πολίτης να έχει μία επαφή με ένα γιατρό, που θα του λέει τι προληπτικές εξετάσεις να κάνει, θα ενημερώνει τον φάκελό του, θα τον κατευθύνει σωστά μέσα στο σύστημα, ώστε το νοσοκομείο να είναι η έσχατη λύση», τονίζεται από το υπουργείο Υγείας.

