Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: Στα επίπεδα του 2019 αναμένεται η φετινή τουριστική κίνηση (βίντεο)

Τι αναφέρει η Υφυπ. Τουρισμού για τις εκτιμήσεις αναφορικά με την τουριστική σεζόν

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" βρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη και μίλησε για τις προβλέψεις για τη φετινή τουριστική σεζόν αλλά και για τα εδικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που έχουν τεθεί σε ισχύ για την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών αλλά και των ευάλωτων νοικοκυριών.

Όπως σημείωσε η Υφυπουργός Τουρισμού " μέσω του προγράμματος "Τουρισμός για Όλους" και με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω άυλης κάρτας θα ωφεληθούν 200 χιλιάδες δικαιούχοι, με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ήδη από το 2020 και αυξημένο φορολογικό εισόδημα" και σημείωσε πως "για τη Βόρεια Εύβοια που δοκιμάστηκε πέρυσι θα δοθούν 150 ευρώ και για τη Σάμο, λόγω και της μεγαλύτερης τιμής εισιτηρίων θα δοθούν 300 ευρώ".

"Λήγουν τα υπάρχοντα voucher τέλη Ιουλίου και ξεκινούν τα καινούργια, με τον προϋπολογισμό αυξημένο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ και πριμοδότηση 10 ημερών για περιοχές όπως ο Έβρος, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και η Εύβοια" είπε τονίζοντας τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Ακόμη, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στη ρητορική της Τουρκία και τις απειλές που εξαπολύουν καθημερινά για τη χώρα μας "ανιστόρητες τοποθετήσεις και προκλητικές δηλώσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το διεθνές δίκαιο"

Τόνισε, μάλιστα, πως "τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από το μεταναστευτικό - προσφυγικό και από την ένταση του 2020 και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πως συνδέουμε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας με τον τουρισμό"

Αναφερόμενη στα επίσημα στοιχεία " δεν έχουν επηρεαστεί οι κρατήσεις και οι αφίξεις από την πολιτική Ερντογάν, τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα και η τουριστική κίνησ φέτιος αναμένεται στα επίπεδα του 2019, με τα στοιχεία του πρώτου 3μηνου να "μιλούν" για αύξηση της μέσης δαπάνης κατά 7% σε σχέση με το 2019"

"Τα έσοδα αναμένονται στο 80% των εσόδων του 2019, δηλαδή μιλάμε για 15 δισ. ευρώ" είπε η Υφυπουργός ενώ "μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης θα δώσουμε 420 εκατομμύρια για να βελτιώσουμε μαρίνες, ιαματικές πηγές, γαστρονομικό και αθλητικό τουρισμό για να δοθεί κίνητρο στους τουρίστες να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα"





