Κοινωνία

Χαλκιδική: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Χαλκιδική. Ξεψύχησε στην άσφαλτο 18χρονος. Τραυματίστηκε ο φίλος του.

Ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του και ο φίλος του τραυματίστηκε, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, στο 75ο χλμ της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, στη Χαλκιδική. Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 7.20 το πρωί, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρναίας που ανέσυρε νεκρό τον 18χρονο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άτυχος νεαρός, αλβανικής καταγωγής, επέβαινε ως συνεπιβάτης στη δίκυκλη μηχανή, με οδηγό τον επίσης 18 ετών φίλο του (Έλληνας). Ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Διαπιστώθηκε ότι στερείται της σχετικής άδειας οδήγησης. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)

Ramsay Hunt: Πώς είναι να ζεις με το σύνδρομο που πάσχει ο Τζάστιν Μπίμπερ

Κυριακή της Πεντηκοστής: Τι γιορτάζουμε σήμερα