Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Τουρκικός τύπος: Έχουμε την κυριαρχία σε Ρόδο, Σάμο, Χίο και άλλα 6 νησιά

Νέες ακραίες προκλήσεις από τον τουρκικό Τύπο, που δεν διστάζουν να ζητάνε... νησιά όπως η Ρόδος, η Χίος και η Λέσβος!

Καθημερινά και με συστηματικό τρόπο τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προπαγανδίζουν για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός αφηγήματος εναντίον της Ελλάδας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Έρντογάν εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Efes «η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και δεν θα διστάσει να ασκήσει τα δικαιώματα που της δίνουν οι διεθνείς συνθήκες για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, όταν αυτό χρειαστεί». «Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, που είναι σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν αστειεύομαι, σοβαρά μιλάω», είπε.

Σήμερα ο τουρκικός τύπος πήγε την προκλητικότητα ένα βήμα παραπέρα με τον ισχυρισμό ότι 9 ελληνικά νησιά ανήκουν στην Τουρκία και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας 22 νησιών.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα MILLIYET γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι «κάποια από τα νησιά που μπορεί να διεκδικήσει η Τουρκία λόγω της στρατιωτικοποίησης είναι η Ρόδος, η Χίος και η Λέσβος. Αντίστοιχα η εφημερίδα YENI SAFAK λέει ότι 22 από τα 23 νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα. Μόνο η Χάλκη είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Τονίζει, δε, ότι «η σταρατιωτικοποίηση είναι απειλή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία έχει την κυριαρχία 9 νησιών και ότι στην Ελλάδα δόθηκε μόνο το δικαίωμα χρήσης. Μέσα σε αυτά είναι η Λήμνος, η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, η Ικαρία, η Ρόδος κ.α.

Από την πλευρά της, η Yeni Safak αναφέρει ότι 22 από τα 23 νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα και καθιστούν «απειλή για την Τουρκία», ενώ μονάχα η Χάλκη είναι αποστρατιωτικοποιημένη.

