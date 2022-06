Αθλητικά

GP Μπακού: Θρίαμβος του Φερστάπεν

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Λεκλέρ και έκανε το «1-2» με τον ομόσταυλο του, Σέρχιο Πέρες.

Το πρόωρο τέλος που είχε για τον Σαρλ Λεκλέρ (στον 20ό γύρο) το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, όγδοος αγώνας της χρονιάς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κατάκτησε την πρώτη θέση, αύξησε τη διαφορά στη βαθμολογία των οδηγών (είναι επικεφαλής) από το συνάδελφό του στη Ferrari και μαζί τις ελπίδες του για ένα δεύτερο συνεχή τίτλο.

Μάλιστα, η Red Bull έκανε το «1-2», αφού πίσω από τον Φερστάπεν τερμάτισε το δεύτερο μονοθέσιο της ομάδας, εκείνο του Μεξικανού Σέρχιο Πέρες, ενώ τις θέσεις στο πόντιουμ συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), με τέταρτο τον ομόσταβλό του, επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.

Να σημειωθεί πως η σημερινή (12/6) σίγουρα δεν ήταν η ημέρα της Ferrari, αφού και ο έτερος οδηγός της ιταλικής ομάδας, Κάρλος Σάινθ, επίσης εγκατέλειψε τον αγώνα, στον ένατο γύρο!

