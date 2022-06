Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η IFAB αποφασίζει για το ημιαυτόματο οφσάιντ

Πως λειτουργεί η νέα τεχνολογία και πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ένα ημιαυτόματο σύστημα ανίχνευσης οφσάιντ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, με την IFAB (International Football Association Board), τον «φύλακα» των νόμων του παιχνιδιού, να συζητά αύριο (13/6) την πιθανή εισαγωγή αυτής της νέας τεχνολογίας, που θα μπορούσε να υποστηρίξει το VAR.

Το σύστημα οπτικής παρακολούθησης δοκιμάστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα φέτος, όπως και στο Arabian Cup, στο Κατάρ, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μετά το ενδεχόμενο πράσινο φως της IFAB, η FIFA θα πρέπει να εγκρίνει την εισαγωγή του νέου συστήματος. Πώς λειτουργεί όμως το ημιαυτόματο οφσάιντ;

Η τεχνολογία ανίχνευσης άκρων, που βασίζεται σε δεδομένα, χρησιμοποιεί αποκλειστικές κάμερες τοποθετημένες σε όλο το στάδιο για να παρέχει την ακριβή θέση των παικτών στο γήπεδο, δίνοντας στους διαιτητές ακριβείς πληροφορίες σε δευτερόλεπτα.

Ο στόχος είναι το σύστημα να δημιουργήσει 29 σημεία δεδομένων ανά παίκτη, ιχνηλατώντας τα διάφορα μέρη του σώματος για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο σκελετικό μοντέλο.

Μόλις ληφθεί η τελική απόφαση, η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις εικόνες σε τρισδιάστατο animation που μπορεί να προβληθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο όρος «ημιαυτόματο» χρησιμοποιείται επειδή η FIFA επιμένει ότι οι διαιτητές του αγώνα θα έχουν τον τελευταίο λόγο, ούτως ή άλλως, με έναν αποκλειστικό βοηθό VAR για να παρακολουθεί το οφσάιντ.

