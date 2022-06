Αθλητικά

Βερολίνο – Σάκκαρη: Δύσκολο το “μονοπάτι” για τον τελικό

Η κληρωτίδα δεν χαμογέλασε στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Δείτε τις πιθανές αντιπάλους της.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Χάλε, έτσι και η κλήρωση του τουρνουά στο Βερολίνο δεν ήταν ευνοϊκή για την Μαρία Σάκκαρη.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια, η οποία αποκλείστηκε πριν από μερικά 24ωρα στους προημιτελικούς του τουρνουά του Νότινγχαμ από την Βραζιλιάνα Μπεατρίς Χαντάτ Μάια, τοποθετήθηκε στο νο2 του ταμπλό, με την Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ στο νο1.

Παρ' όλα αυτά το έργο της στο 500άρι τουρνουά της WTA δεν θα είναι καθόλου εύκολο, μιας και μετά τον πρώτο γύρο όπου θα παίξει με τενίστρια προερχόμενη από τους προκριματικούς, στη συνέχεια θα βρει πιθανότατα στο δρόμο της την 24χρονη Ελβετίδα (νο22 στον κόσμο), Τζιλ Τάιχμαν.

Εφόσον προκριθεί τότε στην φάση των «8» είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσει την 25χρονη Ρωσίδα (νο12 στον κόσμο), Ντάρια Κασάτκινα, ενώ στους ημιτελικούς θ΄ αντιμετωπίσει μία εκ των Αρίνα Σαμπαλένκα ή Μπελίντα Μπέντσιτς.

Στο άλλο μέρος του ταμπλό ξεχωρίζουν τα ονόματα των Ονς Ζαμπέρ, Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα, Κόκο Γκοφ και Καρολίνα Πλίσκοβα.

