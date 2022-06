Παράξενα

Κέρκυρα: Χτύπησε νοσηλεύτρια, γιατί του ζήτησε να φορέσει μάσκα για τον κορονοϊό

Πανικός στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όταν ένας συνοδός ασθενούς επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια.



Επίθεση από σύνοδο ασθενή δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νοσηλεύτρια που ήταν στη βάρδια στον οικίσκο υποδοχής υπέδειξε σε άντρα οποίος ήταν συνοδός ασθενή να φορέσει μάσκα για να μπει μέσα.

Εκείνος τότε αντέδρασε έντονα αρνούμενος να βάλει μάσκα φωνάζοντας και βρίζοντας επιμένοντας να μπει εντός του χώρου.

Εκείνη την στιγμή η γυναίκα πλησίασε κοντά του και τότε δέχτηκε επίθεση όπου την χτύπησε στα πλευρά με το πόδι του.

Λόγω μεταγωγής περιστατικού, στο νοσοκομείο βρισκόταν Αστυνομικοί συνέλαβαν, τον άνδρα που χτύπησε την γυναίκα.

