Κόσμος

Γαλλία – εκλογές: Μεγάλος νικητής... η αποχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελικό ποσοστό της αποχής αναμένεται να διαμορφωθεί στο 53%. Ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή.

Ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2017 και αρκετά μειωμένη σε σχέση με το 2012 φαίνεται να είναι η συμμετοχή των Γάλλων στον πρώτο γύρο των σημερινών βουλευτικών εκλογών. Στις 18.00 ώρα Ελλάδας είχε ψηφίσει το 39,4% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, έναντι 40,75% που είχε ψηφίσει την ίδια ώρα το 2017 και 48,31% το 2012.

Με την αποχή να εκτιμάται λοιπόν ότι θα είναι τελικά περί το 53%, οι Γάλλοι εξακολουθούν να προσέρχονται στα 70.000 εκλογικά τμήματα της χώρας για να εκλέξουν τους 577 βουλευτές τους, μεταξύ των περίπου 6.300 υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές.

Στα εκλογικά τμήματα των μεγάλων πόλεων θα μπορούν να ψηφίσουν έως τις 21.00 ώρα Ελλάδας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας άλλα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν μια ώρα πριν και άλλα δυο ώρες πριν.

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν το δικαίωμα να δώσουν τις εκτιμήσεις τους για τα αποτελέσματα μετά το κλείσιμο και της τελευταίας κάλπης, δηλαδή στις 21.00 ώρα Ελλάδας. Αποτελέσματα που θα εκτιμηθούν επί τη βάσει των ήδη καταμετρημένων ψηφοδελτίων στα εκλογικά τμήματα που κλείνουν νωρίτερα και τα οποία λίγο πολύ θεωρούνται αξιόπιστα. Αντιθέτως οι προβλέψεις για τις έδρες που θα έχει το κάθε κόμμα την επόμενη Κυριακή που θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστες αφού θα βασιστούν σε δημοσκοπικές έρευνες που πραγματοποιούνται σήμερα έξω από τα εκλογικά τμήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)

Λονδίνο: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από αστυνομικούς (βίντεο)

Ramsay Hunt: Πώς είναι να ζεις με το σύνδρομο που πάσχει ο Τζάστιν Μπίμπερ