Ο Φέντερερ προετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή

Ο Ελβετός «θρύλος» του αθλήματος, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα κι ανυπομονεί να ξαναμπεί στα κορτ στα 41 του χρόνια.

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας και παραμένει έναν χρόνο μακριά από τα κορτ. Ωστόσο, ο Ελβετός τενίστας, ελπίζει να ενταχθεί στο παγκόσμιο σιρκουί την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εάν η ανάρρωσή του εξελιχθεί ομαλά το φθινόπωρο, όπως επεσήμανε μιλώντας σήμερα (12/6) στην ελβετική εφημερίδα «Tagesanzeiger».

«Πώς, πότε και γιατί, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά αυτή είναι η ιδέα», δήλωσε ο 41χρονος πρωταθλητής και πρόσθεσε: «Είμαι περίεργος να δω τι θα ακολουθήσει. Αλλά είμαι αισιόδοξος, έχω κάνει ήδη πολύ δρόμο. Δεν είμαι μακριά. Οι επόμενοι τρεις ή τέσσερις μήνες θα είναι εξαιρετικά σημαντικοί».

Ο κάτοχος τροπαίων από τουρνουά Grand Slam κι ένας από τους κορυφαίους τενίστες στην Ιστορία του αθλήματος, έχει να αγωνισθεί από το Wimbledon του 2021, καθώς το περασμένο καλοκαίρι, υπεβλήθη σε τρίτη χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο, μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του, το Σάββατο (11/6), στο κανάλι SRF, ο Ελβετός τενίστας εξήγησε ότι προς το παρόν δίνει έμφαση στη φυσική του κατάσταση, πηγαίνοντας στο γυμναστήριο πέντε με έξι φορές την εβδομάδα. «Αλλά το τένις θα πρέπει ακόμα να περιμένει λίγο», όπως παραδέχθηκε.

Ο Φέντερερ, στοχεύει να επιστρέψει στα γήπεδα για το Laver Cup στο Λονδίνο (23 έως 25 Σεπτεμβρίου) και στην συνέχεια, στο τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στην γενέτειρά του, από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του τουρνουά της Βασιλείας.

Ο Ελβετός πρωταθλητής, κάτοχος 103 τροπαίων στην διάρκεια της εικοσαετούς καριέρας του, έχει παίξει μόνο έξι αγώνες το 2020 και δεκατρείς το 2021 και αυτήν την στιγμή, βρίσκεται στην 50η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

