Πέθανε ο Μπερντ Μπρανς

Έφυγε από τη ζωή o θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου...



Ο πρώην αρχηγός της Ανατολικής Γερμανίας, Μπερντ Μπρανς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, όπως ανακοίνωσε ο πρώην σύλλογός του, Χάλε. Ο πρώην διεθνής αμυντικός πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο Μπρανς, ο οποίος μέτρησε στην καριέρα του 72 εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα της Ανατολικής Γερμανίας, ήταν στο γήπεδο στο Αμβούργο στις 22 Ιουνίου 1974, την ημέρα του ντέρμπι που η Ανατολική νίκησε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Δυτική Γερμανία 1-0 με γκολ του Γιούργκεν Σπαρβάσερ στο 77΄.

Αυτή, άλλωστε, ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που η ανατολικογερμανική Εθνική συμμετείχε στην τελική φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Μπρανς κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο το 1976, στο Μόντρεαλ (Καναδάς), αφού προηγουμένως είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Μόναχο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξένησε η Δυτική Γερμανία το 1972.

Το ντέρμπι του παγκοσμίου πρωταθλήματος μεταξύ των δύο Γερμανιών, με προπονητή τον Χέλμουτ Σεν (Δυτική) και Γκέοργκ Μπάσνερ (Ανατολική), παραμένει μία από τις πιο συναρπαστικές σελίδες στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Εκείνη την ημέρα, στο γήπεδο του Volksparkstadion του Αμβούργου, όλα τα προγνωστικά έδειχναν νίκη της ομάδας του Φραντς Μπεκενμπάουερ και των συμπαικτών του, αλλά μια «θανατηφόρα» αντεπίθεση ήταν αρκετή για τους Ανατολικογερμανούς, προκειμένου να κερδίσουν τον αγώνα.

Για τα υπόλοιπα φρόντισε ο τερματοφύλακας Γιούργκεν Κρόι, με μια σειρά από τρομερές επεμβάσεις.

