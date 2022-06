Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Έπαθε έμφραγμα και κατέληξε με την οικογένεια του σε γκρεμό

Τραγωδία στο Γαρδίκι, όταν 51χρνος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, στο οποίο επέβαινε με την οικογένεια του και κατέληξε σε γκρεμό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα την Κυριακή της Πεντηκοστής στο Γαρδίκι.

Συγκεκριμένα, 51χρονος οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο έπεσε σε γκρεμό.

Ο 51χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα στο οποίο επέβαιναν και μέλη της οικογένειας του, τα οποία σύμφωνα με το trikalavoice.gr, τραυματίστηκαν ελαφρά.

