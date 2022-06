Κοινωνία

Χαλκίδα: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένου οδηγού που προκάλεσε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ΙΧ με οδηγό έναν 49χρονο παρέκκλινε της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τσιμεντένιο κράσπεδο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου (11/06), λίγο μετά τις 23:00 στην παραλία της Χαλκίδας, όταν ΙΧ όχημα με οδηγό έναν 49χρονο παρέκκλινε της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τσιμεντένιο κράσπεδο.

Από το τροχαίο ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Περαστικοί που είδαν το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο, όπου ο οδηγός ήθελε να συνεχίσει την πορεία του και τον ακινητοποίησαν αφού κάλεσαν το Λιμενικό.

Κατόπιν ελέγχου μέθης που διενεργήθηκε στον 49χρονο με αλκοολόμετρο, διαπιστώθηκε η συγκέντρωση οινοπνεύματος σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα 3,0mg/l .

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο οδηγός για παράβαση διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 7 του Κ.Ο.Κ.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία - Εκλογές: Ο Μακρόν νικητής του α' γύρου

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 53 σημεία

Του Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε σήμερα