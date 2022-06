Κόσμος

Σομαλία - λιμός: Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σομαλία και άλλα κράτη στο Κέρας της Αφρικής πλήττονται από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών.

Η συνεχιζόμενη ξηρασία στη Σομαλία ανάγκασε 805.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ως τα τέλη του Μαΐου, προειδοποίησε οργάνωση του ΟΗΕ.

Μόνο τον Μάιο, καταγράφηκαν πάνω από 33.000 πρόσφυγες εξαιτίας της ξηρασίας, αριθμός αυξημένος κατά 28% σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία χθες Κυριακή. Οι εκτοπισμοί Σομαλών εξαιτίας της ξηρασίας άρχισαν τον Ιανουάριο του 2021.

Η Σομαλία και άλλα κράτη στο Κέρας της Αφρικής πλήττονται από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών, καθώς οι κατακρημνίσεις ήταν ασθενικές σε τέσσερις συναπτές περιόδους βροχής.

Οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν επί μήνες εναντίον του κινδύνου να εκδηλωθεί λιμός. Τουλάχιστον 6 εκατομμύρια από τους συνολικά 16 εκατ. κατοίκους της χώρας διατρέχουν κίνδυνο να λιμοκτονήσουν, σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα.

Η Σομαλία είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με κύματα βίας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ. Η Σεμπάμπ, που ελέγχει αχανείς περιοχές στο νότιο και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, επιτίθεται συχνά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Έκαψαν ζωντανό 31χρονο που κατηγορήθηκε πως σκόπευε να απαγάγει ανήλικα

Χαλκίδα: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένου οδηγού που προκάλεσε τροχαίο

Ουκρανία: Νεκρός 24χρονος Βρετανός που πολεμούσε στη Σεβεροντονιέτσκ