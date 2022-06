Παράξενα

Μωβ μέδουσες Vs “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Ο νεαρός «Μάριος» που ζει στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου είναι ο «εφιάλτης των μεδουσών, καθώς μπορεί να φάει εκατοντάδες σε μια ώρα. Κι έχει και παρέα…

Ο Γιάννης Ορφανός, υπεύθυνος προστασίας άγριας ζωής στην Νάξο, μας σύστησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τον «Μάριο», μια θαλάσσια χελώνα που ζει στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Στο βίντεο που απαθανατίζεται ο «Μάριος» εν δράσει, στα νερά ανάμεσα στην Αγία Άννα και στον Άγιο Προκόπιο, η θαλάσσια χελώνα τρώει τις μέδουσες με ασύλληπτη ταχύτητα. Όπως είπε ο κ. Ορφανός μέσα σε μισή ώρα μετρήθηκε να έχει φάει 100 μέδουσες και θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει και παρέα άλλες θαλάσσιες χελώνες που είναι μαζί.

Το συγκεκριμένο είδος θαλάσσιας χελώνας είναι πιο κοινωνικό καθώς έρχεται στα ρηχά κι επιτρέπει έτσι στους αρμόδιους να μπορούν να το φωτογραφίσουν και να μελετήσουν τις κινήσεις του.

