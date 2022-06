Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αναγνωστόπουλος: Ο “συγκάτοικός” στις φυλακές Μαλανδρίνου και το νέο αίτημα (βίντεο)

Ο Μπάμης Αναγνωστόπουλος στο νέο του περιβάλλον. Με ποιον "μοιράζεται" το ίδιο κελί. Ποιος θα τον αντικαταστήσει στην VIP πτέρυγα που ήταν μαζί με Λιγνάδη και Φιλιππίδη.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, καθ' ομολογίαν του συζυγοκτόνος, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 11 χρόνια κάθειρξης για την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν και την θανάτωση του σκύλου τους, μεταφέρθηκε στις Φυλακές Μαλανδρίνου, στο λεγόμενο «Αλκατράζ» των ελληνικών φυλακών, καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημά του να παραμείνει στις φυλακές Κορυδαλλού για να εκτίσει εκεί την ποινή του, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Δευτέρας έδωσε αποκλειστικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ψυχολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο νέο του περιβάλλον. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος βγήκε από από κελί καραντίνας και μεταφέρθηκε στην 1η πτέρυγα με "συγκάτοικο" έναν κατάδικο από την Αλβανία, ο οποίος εργάζεται στο καφενείο της φυλακής.

«Είναι ψύχραιμος, ήρεμος, πιο σιωπηλός. Παρακολουθεί το νέο περιβάλλον, τους ανθρώπους. Διαβάζει, έχει μαζί του κούτες με παραπάνω από 50 βιβλία. Μιλάει σε καρτοτηλέφωνο με την οικογένειά του. Προαυλίζεται και γυμνάζεται στο υπαίθριο γυμναστήριο» αποκάλυψε η Κέλλυ Χενοπώρου στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

