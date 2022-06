Τοπικά Νέα

Συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 15χρονο, παραμένει στο νοσοκομείο ο 16χρονος

Το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το Σάββατο. Πώς εξελίσσεεται η υγεία του 16χρονου που τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ένας 15χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ ανηλίκων σε περιοχή της Πάτρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας άλλος 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διότι κατά την διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να κτύπησε τον συνομήλικό του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί στο κεφάλι και να πέσει στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς, οι οποίοι αντιμετώπισαν τα τραύματά του, αλλά παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

