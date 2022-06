Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: Παραδόθηκε ο 44χρονος για την δολοφονία του 22χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραδόθηκε ο δράστης του φονικού στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Ομολόγησε τη πράξη του και παρέδωσε το όπλο.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουνίου, ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 22χρονου στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου στην Κρήτη, προσήλθε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, συνοδευόμενος από έναν εκ των δυο συνηγόρων του και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Ο 44χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο με το οποίο σκότωσε τον 22χρονο. Ακολουθεί η διενέργεια της αστυνομικής προανάκρισης και στην συνέχεια θα προσαχθεί στον εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή θρήνος και οργή επικρατεί στον Αργουλιό Μυλοποτάμου, εκεί που ο 22χρονος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από 45χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ήταν πατέρας ενός νεογέννητου παιδιού και είχε αναρτήσει μάλιστα φωτογραφίες από την ημέρα που γεννήθηκε ο γιός του, στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνεις από τους οικείους του θύματος δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Όλοι τους εκφράζουν την αγανάκτηση τους και περιμένουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Λίγες ώρες μετά το φονικό που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του άτχου νεαρού, η γυναίκα του με ένα σπαρακτικό μήνυμα αποχαιρετά τον σύζυγό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όπως φαίνεται και στην ανάρτηση η οργή ξεχειλίζει.

Το μήνυμα της γυναίκας δεν είναι το μοναδικό, αφού πολλοί εκφράζουν την λύπη αλλά και τον θυμό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη. «Ως πότε θα θρηνούμε θύματα στον Μυλοπόταμο», γράφει κάτοικος της περιοχής.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το άγριο φονικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν το θύμα και ο 45χρονος δράστης βρέθηκαν ταυτόχρονα καλεσμένοι σε γιορτή που έγινε στο σπίτι της αδελφής του άτυχου νεαρού. Ο δράστης φέρεται να τον πυρποβόλησε από κοντινή απόσταση με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι της αδελφής του 22χρονου, όμως επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα και χωρίς να βγει από το όχημά του, πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές τον 22χρονο, από πολύ κοντινή απόσταση. Ο άτυχος νεαρός διακομίστηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου όμως διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός του.



Αμέσως μετά, ο 45χρονος έσπευσε να εξαφανιστεί και έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του καθώς έχει ακόμη μαζί του το όπλο του εγκλήματος. Τελικά το πρωί της Δευτέρας παραδόθηκε στις αρχές.

Ήταν γνωστό ότι τους χώριζαν εδώ και χρόνια προσωπικές και κτηματικές διαφορές, οι οποίες γίνονταν συχνά αιτία να ξεσπούν επεισόδια μεταξύ τους.

Πηγή: neakriti.gr, creta24.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”