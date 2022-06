Κοινωνία

Νεαρή οδηγός μηχανής σφηνώθηκε στις ρόδες πυροσβεστικού οχήματος

Ευτυχώς για την νεαρή οδηγό, το ατύχημα εγινε ακριβώς έξω από το Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Νεαρή οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου και σφηνώθηκε στους μπροστινούς τροχούς πυροσβεστικού οχήματος στον περιφερειακό δρόμο Σκιάθος- Κουκουναριές, λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Το ατύχημα έγινε ακριβώς έξω από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου και η παροχή πρώτων βοηθών ήταν άμεση.

Η νεαρή οδηγός παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, ώστε να κριθεί αν απαιτηθεί ή όχι η διακομιδή στον Βόλο.

Πηγή: ertnews.gr

