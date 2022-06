Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ερμής στους Διδύμους και οι προβλέψεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Σήμερα ο Ερμής περνάει στους Διδύμου και θα μείνει μέχρι τις 4 Ιουλίου, πολλά πράγματα τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο έρχονται στο προσκήνιο, είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε «από 20 Αυγούστου ο Άρης που είναι ο θεός της δράσης και του έρωτα, αλλά και του πολέμου θα είναι στους Διδύμους και θα μείνει 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πολύ δυναμικοί, ερωτικοί και εριστικοί».

Η αστρολόγος της εκπομπής επεσήμανε ότι «Υδροχόοι και Ζυγοί θα «πάρουν τα πάνω τους»

Τέλος, σημείωσε πως εμπόλεμη κατάσταση θα υπάρχει στην δημοσιογραφία, το εμπόριο και την παιδεία.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

