Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές "Φαρ Ουέστ" στα Άνω Λιόσια. "Γάζωσαν" σπίτι μέρα - μεσημέρι.

Συναγερμός σήμανε στην Αρχές λίγο πριν της 11 το πρωί της Δευτέρας, καθώς υπήρξε κλήση στο κέντρο της ΕΛΑΣ για πυροβολισμούς στα Άνω Λιόσια.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή και σύμφωνα με τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων προέκυψε ότι επιβάτες 2 οχημάτων άνοιξαν πυρ κατά οικίας στην συμβολή των οδών Σχολαρίου και Φρατζή.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές εξωτερικά της οικίας και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

“Φεγγάρι της Φράουλας”: Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2022