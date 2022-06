Συνταγές

Συνταγή για κολοκυθοκεφτέδες από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" αποκαλύπτει τα μυστικά για αφράτους κολοκυθοκεφτέδες.

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος μας προτείνει το πιο νόστιμο συνοδευτικό για τις μέρες του καλοκαιριού που έρχονται, που δεν είναι άλλο από τους αφράτους κολοκυθοκεφτέδες!

Δείτε βήμα - βήμα την συνταγή

Υλικά που θα χρειαστείτε

1 κιλό κολοκυθάκια τριμμένα

1 κρεμμύδι ξερό

1 αβγό

1 κρόκο αβγού

120γρ. φέτα

100γρ. γραβιέρα

100γρ. μανούρι

1 κ.σ άνηθο

1 κ.σ μαϊντανό

2 κ.σ δυόσμο

2 κ.σ κρεμμύδι φρέσκο

3 κ.σ φρυγανιά τριμμένη

2 κ.σ αλεύρι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Σως γιαουρτιού:

250γρ. γιαούρτι

1 κ.σ άνηθο ψιλοκομμένο

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι

Τρίβουμε τα κολοκυθάκια μας στον τρίφτη στο χοντρό αλλά προσέχουμε όσο μπορούμε να μη βάζουμε τη σάρκα από το εσωτερικό γιατί μετά θα μας βγουν με πολλά υγρά οι κολοκυθοκεφτέδες, οπότε τρίβουμε το εξωτερικό, δεν θέλουμε πολλά σπόρια.

Βάζουμε μια κατσαρόλα με νερό να βράζει και βουτάμε για ένα λεπτό τα τριμμένα κολοκυθάκια εκεί και τα βγάζουμε σε ένα μπολ που έχουμε βάλει παγωμένο νερό με παγάκια. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε πιο τραγανά τα τριμμένα κολοκύθια απ’ το να τα λιώσουμε βάζοντας αλάτι να βγάλουν τα υγρά τους.

Τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι και αφήνουμε να στραγγίξουν.

Σωτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Όταν είναι έτοιμο το στραγγίζουμε.

Ψιλοκόβουμε τα μυρωδικά, το φρέσκο κρεμμύδι, τρίβουμε τα τυριά.

Σε ένα μπολ μεγάλο προσθέτουμε: τα μυρωδικά, το σωταρισμένο κρεμμύδι, τα αβγά, τα τυριά, το φρέσκο κρεμμύδι, ξύσμα λεμόνι, τη φρυγανιά, το αλεύρι.

Στραγγίζουμε σε ένα τουλουπάνι ή λεπτή πετσέτα τα τριμμένα κολοκυθιά να βγάλουν όλα τα υγρά τους και τα προσθέτουμε στο μπολ.

Ανακατεύουμε και βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 1 ώρα.

Έπειτα πλάθουμε τους κεφτέδες, τους περνάμε από λίγο αλεύρι και τηγανίζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Για τη σως γιαουρτιού:

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε όλα τα υλικά και σερβίρουμε.

