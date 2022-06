Αθλητικά

Λίβερπουλ – Νούνιες: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του από την Μπενφίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κόστος της μεταγραφής του 23χρονου Ουρουγουανού μπορεί να φτάσει και τα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η Λίβερπουλ και η Μπενφίκα, κατέληξαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Ουρουγουανού επιθετικού, Ντάρβιν Νούνιες, έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (13/6) από τους «αετούς της Λισαβώνας».

Η μεταγραφή του νεαρού άσο, ενδέχεται να φθάσει και τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τα μπόνους που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση για την «μετακόμιση» του Νούνιες στην Αγγλία, καθιστώντας έτσι τον 23χρονο άσο, ως τον πιο ακριβό παίκτη στην Ιστορία των «Reds».

Ο νεαρός Ουρουγουανός, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα παρουσιασθεί στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Νούνιες, ο οποίος θα γίνει 23 ετών στις 26 Ιουνίου, αποκτήθηκε από την Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2020, προερχόμενος από την Αλμερία (Β` Ισπανίας) και έγινε ο ακριβότερος νεαρός στην Ιστορία της Μπενφίκα, καθώς η μεταγραφή του, κόστισε 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουρουγουανός διεθνής άσος, σημείωσε 47 γκολ και «μοίρασε» 16 ασίστ σε 84 ματς με την κόκκινη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”