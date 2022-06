Πολιτική

Λευκάδα: Ο Άγγελος Συρίγος έσωσε τουρίστα από πνιγμό

Ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος έτρεξε και βούτηξε όταν διαπίστωσε πως ένας άνθρωπος στο Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα έδινε μάχη για τη ζωή του.

Ο Άγγελος Συρίγος δεν έμεινε απαθής στο Πόρτο Κατσίκι. Όταν είδε έναν άνθρωπο να παλεύει για να κρατηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας στη Λευκάδα, βούτηξε και πολύ γρήγορα έφτασε κοντά του. Έγινε ο σωτήρας του Ιταλού τουρίστα που έζησε ίσως την πιο εφιαλτική στιγμή της ζωής του. Ο υφυπουργός που παραμένει στο πανέμορφο νησί του Ιονίου, έγινε το πρόσωπο της ημέρας.

Στην Λευκάδα βρίσκεται ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, προκειμένου αύριο να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Προστάτιδας του νησιού, Παναγίας Φανερωμένης ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Σήμερα βρέθηκε για μπάνιο στο Πόρτο Κατσίκι, όπου μπροστά στα μάτια του, ένας Ιταλός κινδύνεψε να πνιγεί.

Ο Άγγελος Συρίγος ήταν ένας από τους δύο που έτρεξαν και έβγαλαν τον άνθρωπο από την θάλασσα. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και τελικά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Αργότερα, ο υφυπουργός έκανε βόλτα στο νησί, στην Παλιά Πόλη της Λευκάδας με τον βουλευτή, Θανάση Καββαδά και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, Γιώργο Μπουρδάρα.

πηγή: lefkadapress.gr

