Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα κλαίγεται στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία θα της επιτεθεί

Κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων από την τουρκική ηγεσία. Μετά τον Ερντογάν την σκυτάλη πήρε ο Τούρκος ΥΠΕΞ από τα Κατεχόμενα της Κύπρου.



Σταθερός στις αμετροεπείς του δηλώσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, παρέμεινε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το οποίο επισκέφθηκε.

Αναφερόμενος στην ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο κ. Τσαβούσογλου δήλωσε: «Τι θα γίνει αν κάνουν ασκήσεις με κάποιον άλλο, τι θα γίνει αν είναι εχθρικοί με την Τουρκία; Δεν περιμένουμε από τον Έλληνα πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε άλλο Έλληνα πρωθυπουργό να μας επαινεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Δεν έχουμε τέτοια προσδοκία.

Αλλά είναι απαράδεκτο να κάνουν λόμπι εναντίον μας για τα F16. Έκαναν πολλές συναντήσεις για να αποκλείσουν την Τουρκία. Εμείς είπαμε δεν είναι νόμιμες αυτές. Ήταν νόμιμες; Δεν ήταν. Εμείς δεν κάναμε ποτέ λόμπι για την Ελλάδα. Υπήρχαν πολλές συναντήσεις και σχήματα για να αποκλείσουν την Τουρκία. Έγινε κάτι; δεν έγινε».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ο κ. Τσαβούσογλου σχολίασε προκλητικά: «Οι Έλληνες πηγαίνουν στη διεθνή κοινότητα και κλαίγονται λέγοντας ότι η Τουρκία θα τους επιτεθεί».

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου πέρσι στην Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα έλεγε «κάτι αρνητικό» για την Τουρκία και τελικά το έκανε.

Από την άλλη, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η τουρκική πλευρά είναι υπέρ της συνεργασίας και όχι της έντασης, ενώ θα διεκδικήσει τα δικαιώματά της. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να δώσει νομικά τεκμηριωμένες απαντήσεις στις παραβιάσεις», ανέφερε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και δήλωσε για άλλη μια φορά ότι η μόνη λύση στο νησί «είναι τα 2 ξεχωριστά κράτη».

Επίσης, κάλεσε την Ελληνοκυπριακή πλευρά να «αναγνωρίσει την κυριαρχική ισότητα».

«Θα εξετάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις μαζί με την διαπραγματευτική ομάδα. Γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπαθεί να ανασκευάσει και να πουλήσει ξανά τα θέματα που είχε φέρει και παλαιότερα στην ατζέντα και να υποβιβάσει τις διαπραγματεύσεις, με τη μορφή βημάτων ή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η στάση μας είναι ξεκάθαρη, αλλά πάντα μιλάμε, διαβουλευόμαστε και αποφασίζουμε μαζί. Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες, πάντα με αλληλεγγύη και χέρι-χέρι. Και η «τδβκ» και το τουρκικό έθνος δεν άφησαν ποτέ τους Τουρκοκύπριους. Επομένως, θα τα ξεπεράσουμε, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Το σημαντικό είναι να χαλάσουμε τα παιχνίδια που έχουν στήσει για την Κύπρο.

Διαπραγματευόμαστε για την ομοσπονδία εδώ και χρόνια, αλλά όπως γνωρίζετε, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα μαζί σας, έτσι απέρριψαν όλα τα σχέδια, το σχέδιο Ανάν, όλα τα μοντέλα, όλες τις προτάσεις που αφορούν την ομοσπονδία. Αναποδογύρισε το τραπέζι στο Κραν Μοντανά και ήμουν εκεί. Είπαμε ήδη πριν φύγουμε ότι είναι η τελευταία φορά που διαπραγματευόμαστε για την ομοσπονδία. Μετά από αυτό, υπάρχει κυριαρχική ισότητα, όχι πολιτική ισότητα. Η λύση των δύο κρατών, επομένως. Δύο κράτη που θα ζήσουν δίπλα-δίπλα, μπορούν να συνεργαστούν με κάθε τρόπο μεταξύ τους.



Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ειλικρινής και θέλει να δει τους Τουρκοκύπριους ως ίσους, θα αναγνωρίσει την «πολιτική της κυριαρχία» και θα συνεργαστούμε.



Για παράδειγμα, στο ζήτημα των υδρογονανθράκων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα σε αυτό το θέμα, αλλά όταν λέμε 'ας συνεννοηθούμε' για δίκαιη κατανομή, αρχίζει να λέει 'ίσως αργότερα' και δεν μιλάει καν για το είδος αυτής της συνεργασίας», κατέληξε, σύμφωνα με το sigmalive.gr.