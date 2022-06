Οικονομία

Ιταλία: Μειωμένη κατά 15% η παραγωγή σιταριού λόγω ξηρασίας

Προβληματική θα είναι η φετινή παραγωγή σιταριού στην Ιταλία, καθώς η ξηρασία επηρέασε την απόδοση των καλλιεργειών.

Η παραγωγή σιταριού στην Ιταλία αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 15% φέτος, εξαιτίας της ξηρασίας που έχει μειώσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γεωργικός όμιλος Coldiretti, μεγαλώνοντας την εξάρτηση της γειτονικής χώρας από τις εισαγωγές σιταριού.

Η αναμενόμενη μείωση της σοδιάς σιταριού στη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας, κλιμακώνει την άσκηση πίεσης στην ήδη πιεσμένη παγκόσμια αλυσίδα προσφοράς των σιτηρών, μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών, καθώς οι δύο χώρες έχουν πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή σιταριού.

