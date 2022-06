Αθλητικά

Μητσοτάκης σε Τσαπατάκη: “Ευχαριστούμε, μας κάνεις υπερήφανους”

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στον Αντώνη Τσαπατάκη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Αντώνη Τσαπατάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ στην Πορτογαλία:

«Πολλά συγχαρητήρια στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Αντώνη Τσαπατάκη. Μετά το χάλκινο στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μαδέιρα, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Ευχαριστούμε Αντώνη! Μας κάνεις υπερήφανους!».

