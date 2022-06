Αθλητικά

Ο Μαρσέλο “αποχαιρέτησε” με δάκρυα τη Ρεάλ Μαδρίτης (βίντεο)

Ο Μαρσέλο αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από 15 χρόνια



Ο Μαρσέλο αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από 15 χρόνια, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπάσει σε κλάματα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να μιλήσω κανονικά και να μην κλάψω… είναι δύσκολο το να μην το κάνω», δήλωσε ο Μαρσέλο ξεκινώντας τον αποχαιρετιστήριο λόγο του και συνέχισε.

?? ???? ?????????????? | El acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitan @MarceloM12.#RealMadrid https://t.co/3tuNU3uyIi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2022

«Σήμερα είναι μέρα χαράς. Κλαίμε από χαρά. Ξυπνούσα κάθε μέρα της ζωής μου με τη χαρά να βρίσκομαι στο καλύτερο κλαμπ στον κόσμο. Όταν έφυγα από τη Βραζιλία είχα στόχο να παίξω στο Champions League, sήμερα φεύγω ως ο παίκτης με τις περισσότερες κατακτήσεις τίτλων στην ιστορία της Ρεάλ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τους φροντιστές, που είναι σαν οικογένεια, τους ανθρώπους που κάνουν τη ‘βρώμικη’ δουλειά γιατί αφοσιωνόμαστε μόνο στο να παίζουμε ποδόσφαιρο και χωρίς αυτούς, δεν θα ήταν δυνατό. Όπως πάντα, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης, θα είναι πολύ λαμπρό. Δεν είναι αντίο, δεν νιώθω ότι φεύγω από τη Ρεάλ Μαδρίτης», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

