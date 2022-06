Κοινωνία

Λέων στον ΑΝΤ1: Τα ευρήματα για Ίριδα και Μαλένα θα είναι αδιαμφισβήτητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για την υπόθεση της Πάτρας, καθώς είναι πλέον θέμα ημερών για να παραδοθούν τα πορίσματα που αφορούν στους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Αντίστροφη μέτρηση για την υπόθεση της Πάτρας, καθώς είναι πλέον θέμα ημερών για να παραδοθούν τα πορίσματα που αφορούν στους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφερόμενος σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

""Έκπληξη ως προς τα ευρήματα για Ίριδα και Μαλένα δεν θα υπάρξουν, θα είναι μετα βεβαιότητας αδιαμφισβήτητα" είπε για τα πόρισματα των ιατροδικαστών που αναμένεται να κατατεθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Αυτό που τόνισε ο ίδιος ήταν πως "πρέπει να γίνει σωστή ανάγνωση από τους εμπειρότατους συναδέλφους".

Ο κ. Λέων επεσήμανε πως "μετά τα πορίσματα για τα δύο παιδιά θα έχουμε 2 νέες αιτίες θανάτου, με τη θέση της κατηγορουμένης να γίνεται πολύ δυσκολότερη" ενώ συμπλήρωσε πως "2 άτομα έχουν πει ξεκάθαραότι βρισκόντουσα στο σπίτι όταν κατέληξε η Ίριδα, φυσικά και υα υπάρξουν εξελίξεις ως προς αυτό για να εντοπιστούν τυχόν άλλοι συμμετέχοντες σεπρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο".





Ειδήσεις σήμερα:

Ύδρα: Ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”