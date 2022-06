Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Προκηρύσσονται νέες θέσεις για νοσηλευτές και γιατρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ίδια αναφέρθηκε και στα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας αλλά και στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Η ίδια αναφέρθηκε στα νέα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας αλλά και στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Καθησυχαστική σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων εμφανίστηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας "δεν είναι εύκολο να κολλήσει κανείς τη νόσο των πιθήκων, χρειάζεται πολύ στενή επαφή, για αυτό άλλωστε και τα κρούσματα διατηρούνται στα χαμηλά αυτά επίπεδα"

Όσο για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και τον επαναληπτικό εμβολιασμό από το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε ότι "ίσως χρειαστεί προφυλακτική δόση για το χειμώνα, όπως συμβαίνει και με τη γρίπη" ενώ για τη χρήση μάσκας είπε ότι καλό είναι άνθρωποι σε ευάλωτες ομάδες όπου υπάρχει συνωστισμός να τη φορούν.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ τονίζοντας πως "προκηρύσσονται 4000 χιλιάδες νέες θέσεις για γιατρούς και νοσηλευτές, γεγονός που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού."





Ειδήσεις σήμερα:

Ύδρα: Ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”