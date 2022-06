Κοινωνία

Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: “Είμαι αθώα, αιμορραγούσε όταν ήρθε σπίτι”, λέει η σύντροφός του

Για συχνούς καβγάδες και περιστατικά ξυλοδαρμού κάνουν λόγο οι γείτονες. Τι έγραψε στο ημερολόγιό της η 51χρονη. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1.



Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβασης της περί όπλων βαρύνεται η σύντροφος του 62χρονου ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στην Καλλιθέα. Η 51χρονη γυναίκα μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει πως είναι αθώα και πως εκείνη απλά διαπίστωσε τον τραυματισμό του.

«Το βράδυ της Παρασκευής ήρθε μεθυσμένος και ήταν τραυματισμένος όπως έκπληκτη διαπίστωσα όταν ξάπλωσε. Κουβάλαγε μαχαίρι στην κάλτσα του. Αιμορραγούσε του έδωσα πρώτες βοήθειες. Ειδοποίησα το ΕΚΑΒ αμέσως. Δεν θα του έκανα κακό αν και διαφωνούσαμε» δήλωσε η 51χρονη στον ΑΝΤ1

Oι γείτονες του ζευγαριού έκαναν λόγο για συχνούς καβγάδες και περιστατικά ξυλοδαρμού.

Το 2012, υπήρξε σε βάρος της γυναίκας καταγγελία πως είχε απειλήσει τον πρώην σύζυγό της με μαχαίρια, ενώ σε ημερολόγιο που φέρεται να κρατούσε είχε αναφέρει αρκετές φορές πως ήθελε να κάνει κακό στον σύντροφο της.

«Τον φιλοξενώ χρόνια. Έπινε πολύ, ορισμένες φορές ήταν βίαιος. Κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια», είπε στον ΑΝΤ1 η 51χρονη.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ξίφος, αλλά και τρία μαχαίρια, μεταξύ των οποίων και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στον 62χρονο, και το οποίο εντοπίστηκε πλυμένο.

O 62χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, ενώ η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί στην ανακρίτρια.

