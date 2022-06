Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον καθ' ομολογία δράστη

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Τι είπε στην σύντομη απολογία του για το έγκλημα. Βαφτίστηκε ο νεογέννητος γιος του 22χρονου.



Στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία του 22χρονου Κώστα Χ., μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 20:00 ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού στο Αργουλιό, του δήμου Μυλοποτάμου.

Ο 44χρονος πέρασε το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου υπό δρακόντεια μέτρα, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, στις 12:00.

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Στη διάρκεια της σύντομης απολογίας του ο 44χρονος παραδέχθηκε την πράξη του. Χαρακτηριστικά φέρεται να είπε ότι θόλωσε το μυαλό του.



Ο 44χρονος μετά την έξοδο του από το Δικαστικό Μέγαρο, μεταφέρθηκε στα κρατητήρια Ρεθύμνου όπου και θα παραμείνει μέχρι και την απολογία του.

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και οδηγώντας ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, έφτασε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Δευτέρας, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρέθυμνου, όπου παραδόθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο με το οποίο σκότωσε, σύμφωνα με τον ίδιο, τον 22χρονο.

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε διάφορα σημεία του χωριού στο οποίο έγινε το φονικό, ενώ περιπολικά και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται από χθες μπροστά από τις πόρτες των σπιτιών του δράστη και του θύματος, τα οποία απέχουν μόλις λίγα μέτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της Κυριακής, δράστης και θύμα είχαν διαπληκτιστεί σε δρόμο του χωριού. Λίγο αργότερα, ο 44χρονος μετέβη έξω από το σπίτι της αδερφής του 22χρονου, όπου και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Βαφτίστηκε ο νεογέννητος γιός του 22χρονου



To πρωί της Δευτέρας και σε εξαιρετικά «βαρύ» κλίμα, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο κατά το οποίο δεν γίνονται κηδείες αν υπάρχει αβάφτιστο μέλος στην οικογένεια, ο νεογέννητος γιός του 22χρονου βαφτίστηκε.

Ο 22χρονος είχε γίνει πατέρας πριν από περίπου έναν μήνα.

Πηγή: creta24.gr

