Άμπερ Χερντ: Η πρώτη συνέντευξη μετά τη δικαστική νίκη του Τζόνι Ντεπ (βίντεο)

Η Άμπερ Χερντ μίλησε στο NBC News, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ



Στην συνέντευξή της -την πρώτη μετά το τέλος της πολύκροτης δίκης του πρώην ζευγαριού – η Χερντ είπε ότι δεν κρατάει κακία στους ενόρκους…

«Πώς θα μπορούσαν να μην καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα. Για τρεις εβδομάδες άκουγαν καταθέσεις από πληρωμένους υπαλλήλους… Δεν κατηγορώ τους ενόρκους. Βασικά καταλαβαίνω ότι είναι ένας αγαπημένος χαρακτήρας (ο Ντεπ), οι άνθρωποι νιώθουν ότι τον γνωρίζουν. Είναι ένας φανταστικός ηθοποιός»

