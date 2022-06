Κόσμος

Τέξας: Νεκρός 7χρονος από πυροβολισμούς την ώρα που κοιμόταν

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ. Θύμα ένα 7χρονο παιδί. Άγνωστος άνοιξε πυρ προς το σπίτι του.



Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Τέξας, με θύμα αυτή την φορά ένα 7χρονο αγόρι.



Το παιδί, σύμφωνα με τον Independent, πυροβολήθηκε περίπου στις 22:45 την Κυριακή στο σπίτι της οικογένειάς του στο Cloverleaf, μια πόλη λίγο έξω από το Χιούστον.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις, λοχίας Τζέισον Μπράουν, ανέφερε πως το παιδί σκοτώθηκε από πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον κ. Μπράουν, άγνωστος που οδηγούσε ένα ασημένιο σεντάν πέρασε με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι και πυροβόλησε αρκετές φορές, όμως το δωμάτιο του παιδιού βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του σπιτιού.



Το άτυχο αγοράκι κοιμόταν εκείνη την ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες πυροβολήθηκε στο στήθος. Το παιδί έτρεξε στη μητέρα του αφού πυροβολήθηκε, αλλά λίγο αργότερα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατέληξε.

