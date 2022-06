Κοινωνία

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στόχος επίθεσης αγνώστων, έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, η πολυκατοικία που διαμένει ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται το σπίτι του δημοσιογράφου, 3 γκαζάκια εκ των οποίων εξερράγησαν τα 2 με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και μια μικροεστία φωτιάς η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, καθώς πέραν του πανικού που προκάλεσε η έκρηξη, υπήρξε φόβος η φωτιά να φτάσει στις σωλήνες φυσικού αερίου που βρίσκονται στην είσοδο του κτηρίου.





