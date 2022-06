Κοινωνία

Γλυκά Νερά: πατέρας Καρολάιν για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο - πρέπει να υποφέρει

Τι δήλωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης Κάρολάιν σε βρετανική εφημερίδα.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν που δολοφονήθηκε από τα χέρια του άνδρα της στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερα. μίλησε στη βρετανική εφημερίδα, "Daily Mail".

Ο πατέρας της Καρολάιν, σχολίασε τους πρόσφατους ισχυρισμούς του γυναικοκτόνου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ότι φοβάται για τη ζωή του μέσα στη φυλακή.

Συγκεκριμένα ανέφερε:“Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένος στις νέες φυλακές και θέλει να επιστρέψει στον Κορυδαλλό, όπου θα νιώθει πιο ασφαλής. Πιστεύει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα, ίσως και περισσότερα συμβόλαια θανάτου σε βάρος του. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόταν πριν σκοτώσει την κόρη μου, είναι πρόθυμοι να τον κάνουν να σωπάσει, στην περίπτωση που προσπαθήσει να κάνει κάποιου είδους συμφωνία. Η δική μου αίσθηση είναι ότι πρέπει να υποφέρει κάποια χρόνια πριν “χτυπηθεί” και θα πρέπει να γίνει αργά”.

