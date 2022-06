Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Αυστραλία πήρε το προτελευταίο εισιτήριο για το Κατάρ

Τα «καγκουρό» επικράτησαν του Περού στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι και θα δώσουν το «παρών» για 5η συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Η Αυστραλία πήρε το προτελευταίο "εισιτήριο" για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου, καθώς επικράτησε με 5-4 του Περού στα πέναλτι (0-0 κ.α. και παρ.) στα play off ανάμεσα στις ομάδες της AFC και της CONMEBOL και προκρίθηκε για 5η σερί φορά σε τελική φάση Μουντιάλ.

Μετά από ένα πολύ "φτωχό" σε φάσεις παιχνίδι, στο πλήρως κλιματιζόμενο στάδιο "Ahmad bin Ali" της πόλης Αλ Ραγιάν του Κατάρ όπου θα φιλοξενηθούν επτά αγώνες κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2022, οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν δίκτυα στα 120 λεπτά ενός σκληρού αγώνα, όπου κυριάρχησε η ένταση και το άγχος, καθότι παιζόταν μία θέση στα τελικά.

Η Αυστραλία έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Χρούστιτς στο 88' για να πάρει τη νίκη, όμως ο Πέδρο Γκαλέζε τον νίκησε από πολύ κοντά, ενώ το Περού είχε τις δικές του στιγμές για να σκοράρει, χωρίς όμως να τα καταφέρει στο 107' με τον Κουέβα και στο 108' με τον Φλόρες.

Μοιραία ο αγώνας οδηγήθηκε στη "ρώσικη ρουλέτα" των πέναλτι, όπου ήταν τα "καγκουρό" πιο εύστοχα από τα 11 μέτρα και με "ήρωα" τον Άντριου Ρεντμάιν της Σίδνεϋ FC (που πήρε τη θέση του βασικού γκολκίπερ Ράιαν στο 120' για τη διαδικασία των πέναλτι!), ο οποίος απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Άλεξ Βαλέρα, πανηγύρισε την σπουδαία πρόκριση.

